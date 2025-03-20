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Технологии и медиа ,  
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РКН проверит использование иностранной инфраструктуры операторами связи

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) в ближайший месяц проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проверку проведет центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору. Она нужна для обеспечения сетевого суверенитета, пояснили в РКН.

Операторы связи не уделяют должного внимания стабильности работы своих сетей, поэтому происходит рост числа аварий, заявил в разговоре с РБК член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Операторам точно стоит пересмотреть свое отношение к обслуживанию инфраструктуры, начав подходить к этому более ответственно, так как на кону комфорт и безопасность граждан. Для этого важно уделять особое внимание резервированию инфраструктуры и вопросам построения и эффективной эксплуатации сетей связи», — сказал депутат.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Однако для эффективной эксплуатации сетей связи нужна актуальная нормативно-техническая документация, которая установила бы обязательный порядок их построения, отметил Немкин. По его словам, сейчас действуют только утвержденные Минцифры требования к построению телефонной сети, аналогичных предписаний относительно сетей передачи данных нет.

Подобные нормы должны быть направлены на минимизацию сбоев и аварий, устанавливать их должен Роскомнадзор, заключил Немкин.

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