В Верхнем Ларсе из-за погоды приостановили выезд транспорта из России

Фото: ФТС России

Из-за ухудшения погоды в Грузии пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии приостановил выезд всех видов транспорта из России, сообщила Федеральная таможенная служба.

«В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового», — говорится в публикации ведомства.

Ранее, 19 марта, Россия приостановила движение большегрузного транспорта из-за невозможности обеспечить безопасный проезд, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

В Северной Осетии закрыли Военно-грузинскую дорогу для всех видов транспорта из-за обильных осадков снега. По данным главы региона Сергея Меняйло, утром 20 марта снежный покров на границе составил около 20 см. Ограничение действует до особого распоряжения властей.