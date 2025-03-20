 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Австрия предложила стать площадкой для переговоров по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Клаудия Плакольм
Клаудия Плакольм (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Австрия готова стать площадкой и посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, об этом заявила министр по европейским делам Клаудия Плакольм. Ее слова передает пресс-служба парламента республики.

О готовности принять переговоры министр заявила во время встречи с евродепутатами в главном комитете Евросоюза, на которой также присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер.

По словам канцлера, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии придали «новый импульс» усилиям по достижению мира.

Премьер-министр Австралии допустил отправку миротворцев на Украину
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

18 марта Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные урегулированию на Украине. На следующий день республиканец переговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров Кремль заявил, что Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики. По словам Зеленского, Украина также готова к полноценному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

Белый дом заявил, что ближайшие дни в Саудовской Аравии встретятся технические группы, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам России

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Подробности

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Россия и США могут договориться о прекращении огня «через пару недель»

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России

Россельхознадзор назвал «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Politico: сын Трампа контактировал с украинской оппозицией

В парламенте Венгрии оппозиция включила советский гимн, зажгла дымовые шашки. Видео

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Вена Австрия Украина Россия переговоры
Материалы по теме
Российский дипломат назвала неприемлемой заморозку конфликта на Украине
Политика
В США допустили управление украинскими АЭС без отправки войск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Аналитики отметили рост продаж новостроек в большинстве мегаполисовНедвижимость, 09:17
5 задач SEO-специалиста, которые поможет решить искусственный интеллектPro, 09:14
ВТБ объявил о снижении ставок по рыночной ипотекеФинансы, 09:12
Президент Х5 — РБК: «Голод — двигатель прогресса»Бизнес, 09:01
Глава владельца «Пятерочки» оценила шансы Сoca-Cola вернуться на полкуБизнес, 09:01
Цены на кофе бьют рекорды. Может ли он вновь подешеветьPro, 08:53
Daily Express сообщила о независимости Британии от США по ядерному оружиюПолитика, 08:52
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Саратовский губернатор сообщил о самой массированной атаке ВСУ на регионПолитика, 08:49
«Россети» предложили запретить крупному бизнесу прямое подключение к сетиБизнес, 08:35
Управленческий учет и дашборды: за какими метриками следить руководителюPro, 08:32
«Силовые машины» добились новой победы в споре на $570 млнЭкономика, 08:00
В Саратовской области при атаке дронов пострадали два человекаПолитика, 07:56
Австрия предложила стать площадкой для переговоров по УкраинеПолитика, 07:46
Реальные ставки в России стали рекордными. Что это значит для политики ЦБPro, 07:32