Австрия предложила стать площадкой для переговоров по Украине
Австрия готова стать площадкой и посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, об этом заявила министр по европейским делам Клаудия Плакольм. Ее слова передает пресс-служба парламента республики.
О готовности принять переговоры министр заявила во время встречи с евродепутатами в главном комитете Евросоюза, на которой также присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер.
По словам канцлера, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии придали «новый импульс» усилиям по достижению мира.
18 марта Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные урегулированию на Украине. На следующий день республиканец переговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По итогам переговоров Кремль заявил, что Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики. По словам Зеленского, Украина также готова к полноценному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.
Белый дом заявил, что ближайшие дни в Саудовской Аравии встретятся технические группы, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня.
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