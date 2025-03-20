Австрия предложила стать площадкой для переговоров по Украине

Клаудия Плакольм (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Австрия готова стать площадкой и посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, об этом заявила министр по европейским делам Клаудия Плакольм. Ее слова передает пресс-служба парламента республики.

О готовности принять переговоры министр заявила во время встречи с евродепутатами в главном комитете Евросоюза, на которой также присутствовали канцлер Кристиан Штокер и министр иностранных дел республики Беате Майнл-Райзингер.

По словам канцлера, переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии придали «новый импульс» усилиям по достижению мира.

18 марта Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные урегулированию на Украине. На следующий день республиканец переговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров Кремль заявил, что Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики. По словам Зеленского, Украина также готова к полноценному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

Белый дом заявил, что ближайшие дни в Саудовской Аравии встретятся технические группы, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня.