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В Ленобласти сухогруз с людьми на борту оторвался от причала

В Ленобласти сухогруз с людьми на борту оторвался от причала и застрял во льдах

Сухогруз «Светлый-22» с двумя людьми на борту оторвался от причала в районе поселка имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области. Это произошло из-за движения льда и течения, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным источника РЕН ТВ, «Светлый-22» оторвался от причала из-за того, что при ходе льда ему сорвало швартовые трубы. Телеканал «78» сообщил, что судно понесло в сторону Петербурга, затем сухогруз застрял в 30 м от берега — возле Невского лесопарка в районе поселка Металлострой. На помощь к судну отправился ледокол «Невская застава».

Как сообщил РЕН ТВ источник, судно неисправно и не может самостоятельно двигаться. На борту, по его информации, находятся два человека.

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В МЧС заявили, что сейчас угрозы экипажу нет, повреждений судна также не обнаружено. «Дрейфа нет <...> Планируется буксировка судна», — говорится в сообщении. Угроза загрязнения окружающей среды также отсутствует, передает «78».

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Ленинградская область Нева Санкт-Петербург сухогруз
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