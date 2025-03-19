В Ярославской области от берега оторвало льдину с 26 рыбаками

В Ярославской области 26 рыбаков оказались на дрейфующей льдине из-за образовавшейся трещины в ледовом поле. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным «Ярославского региона», инцидент произошел приблизительно в 11:20 мск на Волге у деревни Свингино в Рыбинском районе. После того как льдина откололась, расстояние до берега составило примерно 20 метров.

Все 26 рыбаков были успешно эвакуированы со льдины. В спасательной операции участвовали 17 сотрудников и семь единиц техники МЧС.

В апреле 2024 года сотрудники МЧС эвакуировали 53 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в Челябинской области.

Мужчины отправились на рыбалку на озеро Куракли-Маян, однако из-за таяния льда у берега образовалась водная полоса шириной 30 метров, отрезав им путь обратно. Рыбаки дрейфовали на льдине и ожидали спасателей.

Первыми с помощью спасательной техники эвакуировали 19 человек. После успешного завершения операции на берег благополучно доставили всех рыбаков.