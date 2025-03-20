Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО
Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом попросил у него дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца.
Накануне, 19 марта, Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, который продолжался около часа. Республиканец назвал беседу «очень хорошей». Зеленский также отметил, что разговор с Трампом был «положительным, очень содержательным и откровенным».
«Президент Зеленский запросил дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, особенно зенитно-ракетные комплексы Patriot», — говорится в заявлении Рубио и Уолтца. Чиновники отметили, что Трамп согласился сотрудничать с украинским президентом «в поиске доступных систем, особенно в Европе».
Ранее 18 марта президент США поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам беседы Кремль заявил, что Путин поддержал идею о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики, соответствующий приказ уже передали военным.
По словам Зеленского, Украина также готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.
Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле не раз заявляли, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.
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