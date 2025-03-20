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Политика ,  
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В США допустили управление украинскими АЭС без отправки войск

Райт: США готовы взять под управление украинские АЭС без отправки своих военных

США готовы взять под управление атомные электростанции (АЭС) на Украине, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

«Мы можем это сделать», — цитирует министра корреспондент телеканала Лукас Томлинсон в соцсети Х.

При этом министр отметил, что отправлять американских военных на Украину для этого не потребуется.

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Фото:пресс-служба Президента Украины

19 марта в Белом доме сообщили, что лидер США Дональд Трамп предложил Украине помощь в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что владение США этими станциями «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

До этого CNN со ссылкой на представителей администрации Трампа написал, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что без Украины существование ЗАЭС невозможно. Станция находится под контролем и управлением России, она передана в федеральную собственность.

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Минэнерго США Украина электроэнергия
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