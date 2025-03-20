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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме рассказали о планах Трампа по прекращению огня на Украине

Левитт: Трамп хочет перехода от частичного к полному прекращению огня на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

По ее словам, сейчас удалось добиться частичного прекращения огня в виде прекращения ударов по энергетике, но Трамп будет продолжать «бороться за мир».

18 марта Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, посвященные урегулированию на Украине. На следующий день республиканец переговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, он назвал беседу «очень хорошей».

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

Белый дом заявил, что ближайшие дни в Саудовской Аравии встретятся технические группы, чтобы «обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полноценному режиму прекращения огня».

«Президент подчеркнул, что на дальнейших встречах стороны смогут договориться о продвижении к прочному миру и безопасности. <...> Мы никогда не были так близки к миру <...> благодаря Трампу», — сказала Левитт.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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