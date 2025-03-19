В Москве недалеко от «Белорусской» загорелись бытовки
На 3-й улице Ямского Поля на севере Москвы произошел пожар на стройплощадке, его уже потушили, сообщило столичное ГУ МЧС.
По данным ведомства, там горели бытовки, никто не пострадал. В тушении участвовали 22 специалиста и пять единиц техники. Агентство «Москва» уточняет, что площадь пожара составила 75 кв. м.
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