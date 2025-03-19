Ученый-эколог погиб на горнолыжном курорте Губаха
Почетный эколог Республики Коми Юрий Паутов погиб, сообщила его жена Наталья Паутова во «ВКонтакте». Ему было 69 лет.
«Сегодня погиб мой муж, Паутов Юрий Анатольевич. Кто молится — прошу молитв. Пока ничего не знаю. Всю информацию о похоронах сообщу позже», — написала она.
По данным «РБК. Пермь», Паутов погиб на горнолыжном курорте в городе Губаха в Пермском крае. О том, что ученый погиб на курорте, писало также Properm. До этого региональный Следственный комитет сообщил о начале проверки из-за гибели человека на склоне в Губахе.
Следователи установили, что 19 марта мужчина 1955 года рождения, катясь на лыжах по склону, по неосторожности столкнулся с женщиной и скончался на месте от полученных телесных травм.
Паутов — автор более 50 научных публикаций, в том числе по лесной экологии, лесоводству, изучению лесообразовательных процессов, кандидат сельско-хозяйственных наук.
Родился 18 августа 1955 года. Окончил школу в Перми и лесотехническую академию в Санкт-Петербурге. В 1977 году начал работать в научном центре Уральского отделения Российской академии наук в Коми. Начинал младшим научным сотрудником, закончил научную карьеру заведующим отделом леса.
C 2017 по 2021 годы возглавлял Общественный совет при Минприроды Коми.
Много лет сотрудничал с Министерством в качестве эксперта.
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