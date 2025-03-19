Ученый-эколог погиб на горнолыжном курорте Губаха

Юрий Паутов (Фото: natalya_pautova / VK)

Почетный эколог Республики Коми Юрий Паутов погиб, сообщила его жена Наталья Паутова во «ВКонтакте». Ему было 69 лет.

«Сегодня погиб мой муж, Паутов Юрий Анатольевич. Кто молится — прошу молитв. Пока ничего не знаю. Всю информацию о похоронах сообщу позже», — написала она.

По данным «РБК. Пермь», Паутов погиб на горнолыжном курорте в городе Губаха в Пермском крае. О том, что ученый погиб на курорте, писало также Properm. До этого региональный Следственный комитет сообщил о начале проверки из-за гибели человека на склоне в Губахе.



Следователи установили, что 19 марта мужчина 1955 года рождения, катясь на лыжах по склону, по неосторожности столкнулся с женщиной и скончался на месте от полученных телесных травм.

Паутов — автор более 50 научных публикаций, в том числе по лесной экологии, лесоводству, изучению лесообразовательных процессов, кандидат сельско-хозяйственных наук.

Родился 18 августа 1955 года. Окончил школу в Перми и лесотехническую академию в Санкт-Петербурге. В 1977 году начал работать в научном центре Уральского отделения Российской академии наук в Коми. Начинал младшим научным сотрудником, закончил научную карьеру заведующим отделом леса.



C 2017 по 2021 годы возглавлял Общественный совет при Минприроды Коми.

Много лет сотрудничал с Министерством в качестве эксперта.