Бывший игрок КХЛ погиб в 45 лет во время катания на лыжах
Бывший защитник клубов КХЛ «Лев» (Попрад) и «Барыс» (Астана) Томаш Клоучек погиб в результате несчастного случая во время катания на лыжах в Чехии 16 марта, сообщает чешское издание Blesk.
Клоучек во время катания врезался в распределительный электрощит на краю склона. Несмотря на то что Клоучек был в шлеме, он получил тяжелые травмы и его не смогли спасти. На место вызывали спасательный вертолет.
Супруга Клоучека подтвердила его смерть в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Соболезнования в связи со смертью бывшего хоккеиста выразили «Тршинец» и «Кладно», за которые он выступал.
Клоучек был игроком КХЛ в 2008–2012 годах, всего провел в лиге 128 матчей, в которых забросил семь шайб и сделал 28 передач. Также на его счету 141 матч в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл» и «Атланту».
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