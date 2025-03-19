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Политика ,  
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Суд в Кишиневе дал 12 лет получившему гражданство России депутату

Суд в Кишиневе дал 12 лет получившему гражданство России депутату Нестеровскому
Александр Нестеровский
Александр Нестеровский (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

В Кишиневе суд приговорил к 12 годам лишения свободы депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского по обвинениям в пассивной коррупции и принятии финансирования от организованной преступной группы. Об этом сообщила Ziarul de Gardă (ZGD).

Нестеровский в суд не явился. Ранее его адвокат Анатолий Пител сообщил, что его клиент получил гражданство России.

Депутата обвинили в том, что он воспользовался услугами авиаперевозок в израильский Тель-Авив от организованной преступной группы во главе с Иланом Шором, а также благодаря ей получил неправомерные преимущества и стал членом политбюро партии «Возрождение». От этой же группы он получил в виде денег не менее $35 тыс.

Прокуроры заявили, что таким образом Нестеровский хотел выйти из парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов и создать новую фракцию, которая представляла бы интересы организованной преступной группировки, отметила газета.

Депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство России
Политика
Александр Нестеровский

Следствие утверждает, что Нестеровский намеренно создал условия для совершения преступления, чтобы обеспечить Шору контроль над политическими, избирательными и социальными процессами в Молдавии.

Рассмотрение дела заняло один год и три месяца, уточнила газета.

В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева постановил поместить его под арест на 30 суток.

Кроме того, Нестеровский был выдвинут кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, однако он не смог принять участие в избирательном процессе из-за уголовного дела.

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приговор Молдавия российское гражданство
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