Суд в Кишиневе дал 12 лет получившему гражданство России депутату

Александр Нестеровский (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

В Кишиневе суд приговорил к 12 годам лишения свободы депутата парламента Молдавии Александра Нестеровского по обвинениям в пассивной коррупции и принятии финансирования от организованной преступной группы. Об этом сообщила Ziarul de Gardă (ZGD).

Нестеровский в суд не явился. Ранее его адвокат Анатолий Пител сообщил, что его клиент получил гражданство России.

Депутата обвинили в том, что он воспользовался услугами авиаперевозок в израильский Тель-Авив от организованной преступной группы во главе с Иланом Шором, а также благодаря ей получил неправомерные преимущества и стал членом политбюро партии «Возрождение». От этой же группы он получил в виде денег не менее $35 тыс.

Прокуроры заявили, что таким образом Нестеровский хотел выйти из парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов и создать новую фракцию, которая представляла бы интересы организованной преступной группировки, отметила газета.

Следствие утверждает, что Нестеровский намеренно создал условия для совершения преступления, чтобы обеспечить Шору контроль над политическими, избирательными и социальными процессами в Молдавии.

Рассмотрение дела заняло один год и три месяца, уточнила газета.

В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева постановил поместить его под арест на 30 суток.

Кроме того, Нестеровский был выдвинут кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, однако он не смог принять участие в избирательном процессе из-за уголовного дела.