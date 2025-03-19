 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Morgan Stanley решил сократить около 2 тыс. сотрудников

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley решил сократить около 2 тыс. сотрудников в конце марта, такие массовые увольнения при главном исполнительном директоре Теде Пике пройдут впервые. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Пик занял пост генерального директора в начале 2024 года, а в начале 2025 года он стал также председателем совета директоров.

Собеседники агентства рассказали, что руководители банка борются с текучкой кадров, поэтому головное управление финансового конгломерата собирается за счет сокращений снизить расходы. По словам источников, руководство банка планирует оставить только около 15 тыс. финансовых консультантов, всего в банке работают примерно 80 тыс. человек персонала.

Источники добавили, что часть предстоящих увольнений связана с результатами работы некоторых пока еще действующих сотрудников. Другие сокращения произойдут из-за «изменений в том, где базируются некоторые работники компании». К тому же небольшая доля отражает влияние искусственного интеллекта и автоматизации в компании.

Morgan Stanley является американским финансовым конгломератом, основанным в 1935 году. Компания владеет крупнейшим в мире брокерским бизнесом. Основными направлениями ее деятельности являются слияния и поглощения, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.

Вместе с тем сопрезидент Morgan Stanley Дэн Симковиц заявил 18 марта, что банк «увеличивает реальную численность персонала» на топ-уровнях инвестиционного банкинга, что связано с ожиданием, пока восстановятся рынки капитала.

FT узнала об иске к Morgan Stanley из-за выдуманной должности
Бизнес
Фото: Mario Tama / Getty Images

Как сообщил CNBC 14 марта, фондовый рынок США потерял $5 трлн за три недели на фоне разгорающейся торговой войны президента Дональда Трампа с несколькими основными торговыми партнерами Соединенных Штатов, в частности — Китаем и Канадой.

К тому же в Трамп недавно отказался исключать риски рецессии в стране. Он заявил, что для американской экономики «наступает переходный период», когда вступят в силу пошлины на импорт.

В 2025 году акции Morgan Stanley упали на 6%, это худший показатель среди крупнейших банков США, уточнил Bloomberg. План указанных увольнений был разработан еще до недавнего кризиса на рынке.

Увольнения в Morgan Stanley станут продолжением серии сокращений персонала по всей Уолл-стрит, что связано с неопределенными экономическими перспективами, отмечает агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Morgan Stanley сокращения кризис
Материалы по теме
В Morgan Stanley назвали «горячие столы» проблемой для офисов
Бизнес
Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии
Общество
FT узнала об иске к Morgan Stanley из-за выдуманной должности
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 17:57
Аналитики БКС назвали оптимальное время для покупки акций под дивидендыИнвестиции, 18:00
Криптовалюту признают имуществом? Юристы прокомментировали инициативу СККрипто, 17:51
Протесты в Стамбуле после задержания главного соперника Эрдогана. ВидеоПолитика, 17:47
Официальный курс доллара вырос на ₽1,35, курс евро — почти на ₽3,3Инвестиции, 17:39
The i Paper узнала о подготовке спецназа Британии для отправки на УкраинуПолитика, 17:34
Глава «Почты России» оценил ее IT-инфраструктуру фразой «дышит на ладан»Бизнес, 17:33
Путин назвал террористами наемников и военных ВСУ в Курской областиПолитика, 17:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Доллар упал, но автомобили не подешевеют. Эксперты объяснили, почемуАвто, 17:30
Бывший футболист сборной Черногории умер в 43 годаСпорт, 17:30
Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания в ГенпрокуратуреПолитика, 17:24
Что такое «Оплата улыбкой»: как работает и как ее подключитьИнвестиции, 17:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
«Аналогов нет на рынке». Какие криптоинструменты готовы запустить брокерыPro, 17:16
Стубб сравнил ситуацию Украины и Финляндии после войны с СССРПолитика, 17:13