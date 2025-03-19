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Американский инвестиционный банк Morgan Stanley решил сократить около 2 тыс. сотрудников в конце марта, такие массовые увольнения при главном исполнительном директоре Теде Пике пройдут впервые. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Пик занял пост генерального директора в начале 2024 года, а в начале 2025 года он стал также председателем совета директоров.

Собеседники агентства рассказали, что руководители банка борются с текучкой кадров, поэтому головное управление финансового конгломерата собирается за счет сокращений снизить расходы. По словам источников, руководство банка планирует оставить только около 15 тыс. финансовых консультантов, всего в банке работают примерно 80 тыс. человек персонала.

Источники добавили, что часть предстоящих увольнений связана с результатами работы некоторых пока еще действующих сотрудников. Другие сокращения произойдут из-за «изменений в том, где базируются некоторые работники компании». К тому же небольшая доля отражает влияние искусственного интеллекта и автоматизации в компании.

Morgan Stanley является американским финансовым конгломератом, основанным в 1935 году. Компания владеет крупнейшим в мире брокерским бизнесом. Основными направлениями ее деятельности являются слияния и поглощения, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.

Вместе с тем сопрезидент Morgan Stanley Дэн Симковиц заявил 18 марта, что банк «увеличивает реальную численность персонала» на топ-уровнях инвестиционного банкинга, что связано с ожиданием, пока восстановятся рынки капитала.

Как сообщил CNBC 14 марта, фондовый рынок США потерял $5 трлн за три недели на фоне разгорающейся торговой войны президента Дональда Трампа с несколькими основными торговыми партнерами Соединенных Штатов, в частности — Китаем и Канадой.

К тому же в Трамп недавно отказался исключать риски рецессии в стране. Он заявил, что для американской экономики «наступает переходный период», когда вступят в силу пошлины на импорт.

В 2025 году акции Morgan Stanley упали на 6%, это худший показатель среди крупнейших банков США, уточнил Bloomberg. План указанных увольнений был разработан еще до недавнего кризиса на рынке.

Увольнения в Morgan Stanley станут продолжением серии сокращений персонала по всей Уолл-стрит, что связано с неопределенными экономическими перспективами, отмечает агентство.