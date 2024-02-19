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FT узнала об иске к Morgan Stanley из-за выдуманной должности

FT: банкир подал иск к Morgan Stanley из-за выдуманной компанией должности
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Morgan Stanley выдумала должность сотрудника, чтобы соответствовать европейским требованиям к компаниям после Brexit, сообщает Financial Times со ссылкой на банкира, подавшего на компанию в суд.

Великобритания окончательно покинула Евросоюз 1 января 2021 года. После этого Европейский центральный банк призвал международных кредиторов управлять операциями в ЕС с помощью местных сотрудников, чтобы не зависеть от указаний тех, кто базируется в Лондоне.

Банкира взяли в Morgan Stanley на должность «руководителя кредитного трейдинга» во Франкфурте в апреле 2021 года, однако, по его словам, компания попросила не использовать название позиции публично, поскольку она «существует только на бумаге».

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Это часть попытки банка убедить европейских регуляторов в том, что Morgan Stanley перевел высший персонал во Франкфурт, чтобы соблюдать правила после Brexit, отмечает газета.

Компания попыталась оспорить заявление экс-сотрудника в суде, отрицая, что его должность была «символической», однако судьи отклонили возражение. Morgan Stanley планирует подать апелляцию.

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Morgan Stanley судебный иск должность банкир
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