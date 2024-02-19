FT узнала об иске к Morgan Stanley из-за выдуманной должности
Morgan Stanley выдумала должность сотрудника, чтобы соответствовать европейским требованиям к компаниям после Brexit, сообщает Financial Times со ссылкой на банкира, подавшего на компанию в суд.
Великобритания окончательно покинула Евросоюз 1 января 2021 года. После этого Европейский центральный банк призвал международных кредиторов управлять операциями в ЕС с помощью местных сотрудников, чтобы не зависеть от указаний тех, кто базируется в Лондоне.
Банкира взяли в Morgan Stanley на должность «руководителя кредитного трейдинга» во Франкфурте в апреле 2021 года, однако, по его словам, компания попросила не использовать название позиции публично, поскольку она «существует только на бумаге».
Это часть попытки банка убедить европейских регуляторов в том, что Morgan Stanley перевел высший персонал во Франкфурт, чтобы соблюдать правила после Brexit, отмечает газета.
Компания попыталась оспорить заявление экс-сотрудника в суде, отрицая, что его должность была «символической», однако судьи отклонили возражение. Morgan Stanley планирует подать апелляцию.
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