Комитет Думы одобрил закон о неоднократном призыве в течение года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект об исполнении решения о призыве в армию в течение года по одному и тому же решению призывной комиссии, даже если военкомат первоначально этого не сделал.

Это следует из карточки законопроекта в базе нижней палаты парламента России.

«Предложить принять законопроект в первом чтении», — говорится на сайте Госдумы.

В комитете порекомендовали рассмотреть законопроект 18 марта. Рекомендуемым сроком рассмотрения поправок назвали 1 апреля.

Законопроект вносит изменения в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Документ разработал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Законопроект одобрен Минобороны, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом.

Документ внесли в Госдуму 13 февраля.