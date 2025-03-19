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В Венгрии пьяный мэр города насмерть сбил велосипедиста

Карой Талигас
Карой Талигас (Фото: szigetujfalu.hu)

Мэр города Сигетуйфалу в центральной части Венгрии Карой Талигас на машине сбил насмерть велосипедиста. От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте, сообщает новостной портал Telex.

Инцидент произошел 16 марта 2025 года на окраине населенного пункта в тот момент, когда велосипедист почти доехал до деревни. В этот момент находившийся за рулем автомобиля чиновник сбил мужчину сзади. Услышав звук аварии, местные жители прибыли на место происшествия, где увидели автомобиль с включенными аварийными сигналами и лежащего на земле мужчину. Оказавшийся на месте происшествия один из очевидцев врач и прибывшие врачи скорой помощи попытались оказать медицинскую помощь пострадавшему, но спасти его не удалось.

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По предварительным данным, чиновник находился за рулем в нетрезвом состоянии. В ближайшее время полиции предстоит установить, употреблял ли чиновник алкоголь перед тем, как он сел за руль.

Сам мэр города в беседе с журналистами телеканала RTL News заявил, что не управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он отметил, что намерен продолжить работу на своем посту до завершения расследования всех обстоятельств инцидента.

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Венгрия мэр города велосипедист смерть
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