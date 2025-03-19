Союз потребителей сообщил, что в приправах нашли канцерогены и кишечную палочку

Союз потребителей сообщил о канцерогенах и кишечной палочке в приправах

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Исследования показали, что в половине образцов приправ, представленных на российском рынке, содержатся вредные вещества, в том числе канцерогены и бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В частности, в письме говорится, что кишечная палочка была обнаружена в продукции компании «Проксима» (торговая марка «Приправыч»): «Приправе для холодца и зельца», «Приправе для блюд из картофеля» и в «Перце черном молотом».

Кроме того, исследование выяснило, что в «Приправе для шашлыка» от «Приправыча» и «Приправе универсальной» от SpiceMaster значение КМАФАнМ превышает норму в 40 раз.

КМАФАнМ характеризует общее количество микроорганизмов в продукте, так называемую остаточную микрофлору. Превышение значения КМАФАнМ указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.

Союз потребителей попросил правительство ввести минимальные розничные цены на приправы и специи и усилить проверку качества этих продуктов. Кроме того, организация предложила кабмину обязать всех поставщиков сырья и полуфабрикатов регистрироваться в реестре Минпромторга. В НСЗПП также считают, что приправы следует включить в перечень продукции, подлежащей обязательному усиленному контролю качества наряду с молочными продуктами и детским питанием.

Глава союза Павел Шапкин заявил, что минимальные розничные цены необходимо применять только к экономичному сегменту рынка с целью вытеснить некачественную продукцию. Он счел цену ниже 500 руб. за 1 кг перца или паприки признаком суррогата.

В конце февраля «Известия» со ссылкой на результаты исследования лаборатории при Россельхознадзоре сообщили, что у 14 российских производителей молочной продукции был обнаружен фальсификат. Бренды выдавали за натуральные масло и творог товары с трансглютаминазой, стеринами и растительными жирами. Такие продукты продавалась в супермаркетах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'кей», «Верный» и др.