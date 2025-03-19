 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Иране решили упразднить полицию нравов, следившую за хиджабами

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Ирана упразднят полицию нравов в рамках нового закона, заявил спикер парламента страны. О ликвидации права контролировать полиции нравов ношение хиджаба сообщил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Нынешний закон о патрулировании [полицией нравов ношение хиджаба] был полностью отменен, но у правительства есть и другие проблемы в других вопросах», — написал Галибаф. По его словам, ношение хиджаба будет регулироваться другим законом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который сменил на посту погибшего в авиакатастрофе Эбрахима Раиси, в сентябре 2024 года пообещал не «беспокоить» женщин по поводу хиджабов.

Президент Ирана пообещал не «беспокоить» женщин по поводу хиджабов
Общество
Протесты в Нью-Йорке после гибели&nbsp;Махсы Амини, 2022 год

«Полиция нравов не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — заявлял он.

В сентябре 2022 года в Иране прошли массовые протесты, связанные с гибелью в полицейском участке 22-летней Махсы Амини. Ее арестовали силовики полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. По данным Совета по правам человека ООН, в ходе беспорядков погиб 551 человек, в том числе по меньшей мере 49 женщин и 68 детей. Около 54 сотрудников сил безопасности были убиты, многие получили ранения.

Пезешкиан в том же году назвал неприемлемым, что «в исламской республике девушку арестовывают из-за хиджаба, а затем передают ее мертвое тело родным», и потребовал прозрачного расследования.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Иран хиджаб полиция
Материалы по теме
Президент Ирана пообещал не «беспокоить» женщин по поводу хиджабов
Общество
В Иране решили лечить от снятия хиджабов
Политика
В Чечне назвали фейком приказ об обязательном ношении хиджаба
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Карпин заявил, что разобрался с Дзюбой, «кто есть кто»Спорт, 14:49
Генпрокурор сообщил о конфискации у коррупционеров активов на ₽504 млрдОбщество, 14:49
Путин заявил, что войска завершают разгром ВСУ в Курской областиПолитика, 14:49
Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятийБизнес, 14:44
Генпрокуратура проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном мореПолитика, 14:40
Как справиться с растущим объемом медиаконтентаОтрасли, 14:40
Шадаев заявил о наличии возможности блокировки контента в TelegramТехнологии и медиа, 14:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд на два месяца арестовал стендап-комика ОстанинаПолитика, 14:37
Reuters узнал о приостановке координации контрразведки США против РоссииПолитика, 14:35
Страны Северной Европы призвали ускорить процесс вступления Украины в ЕСПолитика, 14:35
Экспорт вин из Грузии в Россию в начале года сократился вдвоеВино, 14:29
Прокуратура выступила против ареста комика ОстанинаПолитика, 14:27
Песков предложил публично не обсуждать тему прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:24
Британские эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегомАвто, 14:23