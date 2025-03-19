В Иране решили упразднить полицию нравов, следившую за хиджабами

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Ирана упразднят полицию нравов в рамках нового закона, заявил спикер парламента страны. О ликвидации права контролировать полиции нравов ношение хиджаба сообщил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Нынешний закон о патрулировании [полицией нравов ношение хиджаба] был полностью отменен, но у правительства есть и другие проблемы в других вопросах», — написал Галибаф. По его словам, ношение хиджаба будет регулироваться другим законом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который сменил на посту погибшего в авиакатастрофе Эбрахима Раиси, в сентябре 2024 года пообещал не «беспокоить» женщин по поводу хиджабов.

«Полиция нравов не должна была противостоять [женщинам]. Я прослежу, чтобы они не беспокоили [их]», — заявлял он.

В сентябре 2022 года в Иране прошли массовые протесты, связанные с гибелью в полицейском участке 22-летней Махсы Амини. Ее арестовали силовики полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. По данным Совета по правам человека ООН, в ходе беспорядков погиб 551 человек, в том числе по меньшей мере 49 женщин и 68 детей. Около 54 сотрудников сил безопасности были убиты, многие получили ранения.

Пезешкиан в том же году назвал неприемлемым, что «в исламской республике девушку арестовывают из-за хиджаба, а затем передают ее мертвое тело родным», и потребовал прозрачного расследования.