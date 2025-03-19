Кремль назвал лучший залог восстановления отношений между Россией и США

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Твердая воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является лучшим залогом для восстановления отношений между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Один из журналистов, обращаясь к Пескову, отметил, что раньше Вашингтон относился к Москве как к противнику, и спросил, прошли ли эти времена и наступил ли многополярный миропорядок.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что «слишком много всего было испорчено» в отношениях между двумя государства за время пребывания у власти бывшего руководства США.

«Потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран, для реставрации этих отношений. Но пока вот эта твердая воля двух президентов, наверное, является лучшим залогом того, что все пойдут по этому пути. Имеется в виду и в Америке, и в России», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин и Трамп «хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений».

Накануне, 18 марта, состоялся телефонный разговор Путина и Трампа — второй с момента вступления американского президента в должность. Переговоры длились около 2,5 часов.

Трамп назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Вашингтон и Москва, в частности, договорились о 30-дневном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, обмене пленными между Россией и Украиной и нормализации отношений России и США — как по вопросу украинского урегулирования, так и по другим направлениям.