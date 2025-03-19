 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ургант сообщил об отсутствии планов переехать и открыть дело за границей

Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Телеведущий Иван Ургант не планирует переезжать и открывать бизнес за границей, об этом сообщил он сам в своем телеграм-канале.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — заявил Ургант.

Он также с иронией добавил, что после написания поста отправляется гулять с собаками по Москве, «пока они не обгадили ковер», поскольку «это и без них есть кому сделать».

Познер назвал свои выступления с Ургантом находящимися вне политики
Политика
Владимир Познер

Накануне, 18 марта, «РИА Новости» сообщило, что в марте 2024 года Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП). В качестве его основной деятельности перечислены постановки и производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных представлений.

Адрес ИП — жилой дом в 7-м округе Парижа. Одна из жительниц этого дома рассказала агентству, что никого по описанию похожего на Урганта она не встречала.

После сообщения агентства депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — За правду» направил в Минюст просьбу рассмотреть вопрос признания Урганта иностранным агентом.

19 марта агентство сообщило, что телеведущий закрыл ИП. Дата закрытия — 18 марта 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Иван Ургант переезд Париж индивидуальные предприниматели телеведущий
Иван Ургант фото

Иван Ургант

актер, телеведущий, музыкант, шоумен
16 апреля 1978 года
Материалы по теме
Выступление Урганта на фестивале в помощь людям с аутизмом отменили
Политика
Познер назвал свои выступления с Ургантом находящимися вне политики
Политика
Депутаты обратились в ФСБ по проверке в отношении Урганта и Фридмана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Карпин заявил, что разобрался с Дзюбой, «кто есть кто»Спорт, 14:49
Генпрокурор сообщил о конфискации у коррупционеров активов на ₽504 млрдОбщество, 14:49
Путин заявил, что войска завершают разгром ВСУ в Курской областиПолитика, 14:49
Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятийБизнес, 14:44
Генпрокуратура проверит работу МЧС после разлива мазута в Черном мореПолитика, 14:40
Как справиться с растущим объемом медиаконтентаОтрасли, 14:40
Шадаев заявил о наличии возможности блокировки контента в TelegramТехнологии и медиа, 14:39
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Суд на два месяца арестовал стендап-комика ОстанинаПолитика, 14:37
Reuters узнал о приостановке координации контрразведки США против РоссииПолитика, 14:35
Страны Северной Европы призвали ускорить процесс вступления Украины в ЕСПолитика, 14:35
Экспорт вин из Грузии в Россию в начале года сократился вдвоеВино, 14:29
Прокуратура выступила против ареста комика ОстанинаПолитика, 14:27
Песков предложил публично не обсуждать тему прекращения огня на УкраинеПолитика, 14:24
Британские эксперты составили рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегомАвто, 14:23