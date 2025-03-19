Ургант сообщил об отсутствии планов переехать и открыть дело за границей

Иван Ургант (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Телеведущий Иван Ургант не планирует переезжать и открывать бизнес за границей, об этом сообщил он сам в своем телеграм-канале.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — заявил Ургант.

Он также с иронией добавил, что после написания поста отправляется гулять с собаками по Москве, «пока они не обгадили ковер», поскольку «это и без них есть кому сделать».

Накануне, 18 марта, «РИА Новости» сообщило, что в марте 2024 года Ургант зарегистрировался в Париже как индивидуальный предприниматель (ИП). В качестве его основной деятельности перечислены постановки и производство шоу, концертов, а также театральных, оперных и танцевальных представлений.

Адрес ИП — жилой дом в 7-м округе Парижа. Одна из жительниц этого дома рассказала агентству, что никого по описанию похожего на Урганта она не встречала.

После сообщения агентства депутат Госдумы Николай Новичков от партии «Справедливая Россия — За правду» направил в Минюст просьбу рассмотреть вопрос признания Урганта иностранным агентом.

19 марта агентство сообщило, что телеведущий закрыл ИП. Дата закрытия — 18 марта 2025 года.