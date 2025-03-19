Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище

Бедрос Киркоров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Певца Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила ТАСС представитель его сына, Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская.

«Прощание и похороны точно пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта», — сказала она.

Киркоров-старший умер 18 марта. Артисту было 92 года.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС.

Киркоров-старший был эстрадным певцом, в разное время солировал в Московской областной филармонии и Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Среди песен, которые он исполнял, — «Алеша», «Судьба», «Я люблю тебя, Россия», «Песня о Калитине» и др.

Певцу было присвоено звание народного артиста России, его также награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За честь и достоинство».

Video