Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
Певца Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила ТАСС представитель его сына, Филиппа Киркорова, Екатерина Успенская.
«Прощание и похороны точно пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта», — сказала она.
Киркоров-старший умер 18 марта. Артисту было 92 года.
Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. В начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС.
Киркоров-старший был эстрадным певцом, в разное время солировал в Московской областной филармонии и Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Среди песен, которые он исполнял, — «Алеша», «Судьба», «Я люблю тебя, Россия», «Песня о Калитине» и др.
Певцу было присвоено звание народного артиста России, его также награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За честь и достоинство».
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