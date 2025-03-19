Шестеро пожарных пострадали при тушении гаража в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Шестеро пожарных получили травмы при взрыве паров бензина в ходе тушения огня в гараже в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Ожоги также получил хозяин гаража. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их травмы не представляют угрозы для жизни, отметили в ведомстве.

Возгорание произошло в гараже на территории автокооператива «Комплектатор» на Вокзальной улице, огонь уже потушили. Следователи начали процессуальную проверку инцидента.

Ранее в среду, 19 марта, в московской квартире произошел взрыв. По предварительным данным полиции, причиной этого стала разгерметизация аэрозольного баллона. Пострадавших нет.