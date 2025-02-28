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На Сахалине от берега оторвало льдину с 200 рыбаками
Льдину с 200 рыбаками унесло в Охотское море на 700 м от берегов Сахалина
В Сахалинской области льдину, на которой находятся 200 рыбаков, унесло в Охотское море, сообщило МЧС.
По данным министерства, льдина дрейфует в 700 м от берега, в районе сахалинского села Лесное.
В операции по спасению рыбаков участвуют 11 специалистов МЧС, а также судно на воздушной подушке «Хивус» (катер-амфибия). Ведомство подготовило вертолет Ми-8.
По последним данным МЧС, со льдины сняли 66 рыбаков.
12 февраля от берегов Сахалина также оторвалась льдина с рыбаками. Всего их было около 140 человек, часть из них, как сообщали в МЧС, отказывались эвакуироваться без улова.
В итоге всех рыбаков удалось спасти: некоторых забрал вертолет, другие выбрались на берег на плавсредствах.
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