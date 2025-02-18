«Перекресток» снял с продажи рыбу, в которой покупательница нашла червей

Сеть супермаркетов «Перекресток» снимает с продажи партию рыбы марки «Люди любят» после того, как покупательница нашла в ней червей, сообщили «РИА Новости» в компании X5 Group, владеющей сетью.

Агентство со ссылкой на телеграм-каналы пишет, что ранее девушка из Москвы обнаружила червей в красной рыбе из «Перекрестка». Она ждала ответ от службы поддержки магазина пять дней.

«Перекресток» снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя», — сообщили в X5.

В компании также пообещали провести расследование на производстве поставщика и заверили, что это первая жалоба на продукцию бренда. Там заявили, что в ближайшее время свяжутся с покупательницей для обсуждения компенсации, а с сотрудниками службы поддержки проведут дополнительный инструктаж.

«Люди любят» — собственная торговая марка «Перекрестка», производящая рыбу и консервы в сотрудничестве с «Мурман СиФуд» и Русской рыбопромышленной компанией.

В середине декабря Х5 Group приостановила продажи шпрот «За Родину» во всех магазинах и заблокировала поставки после того, как в Роспотребнадзоре сообщили о двух жительницах Екатеринбурга, заразившихся ботулизмом после употребления консервов этой марки.