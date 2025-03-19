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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ленинградской области

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ленинградской области
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками специального полка полиции регионального главка пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, двое мужчин из Смоленской области арендовали дом в одном из поселков Ломоносовского района Ленинградской области. Также они наняли местного жителя, который впоследствии работал у задержанных.

Полицейские обнаружили более 23 пакетов с веществом белого цвета общим весом свыше 28 кг, а также канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, использовавшиеся для производства наркотических смесей. Кроме того, в двух пакетах находилось более 1,5 кг наркотического вещества — метадона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по ст. 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Фигурантов дела поместили под стражу, их помощнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото:Илья Московец / ura.ru / Global Look Press

В начале марта текущего года в Санкт-Петербурге задержали организатора нарколаборатории. В ходе спецоперации силовики изъяли у него лабораторное оборудование, более 100 литров наркосодержащей жидкости и около 5 кг готового наркотического средства мефедрон.

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Теги
Ленинградская область полиция Ирина Волк наркоторговля уголовное дело
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