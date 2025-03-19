Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Ленинградской области
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками специального полка полиции регионального главка пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, двое мужчин из Смоленской области арендовали дом в одном из поселков Ломоносовского района Ленинградской области. Также они наняли местного жителя, который впоследствии работал у задержанных.
Полицейские обнаружили более 23 пакетов с веществом белого цвета общим весом свыше 28 кг, а также канистры с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы, использовавшиеся для производства наркотических смесей. Кроме того, в двух пакетах находилось более 1,5 кг наркотического вещества — метадона.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по ст. 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Фигурантов дела поместили под стражу, их помощнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В начале марта текущего года в Санкт-Петербурге задержали организатора нарколаборатории. В ходе спецоперации силовики изъяли у него лабораторное оборудование, более 100 литров наркосодержащей жидкости и около 5 кг готового наркотического средства мефедрон.
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