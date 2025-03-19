Alphabet согласилась на компенсацию в $3,2 млрд при срыве покупки Wiz

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Стартап Wiz, специализирующийся на облачной безопасности, получит компенсацию в размере $3,2 млрд в случае, если антимонопольные органы не одобрят его покупку Alphabet, материнской компанией Google, сообщила Financial Times.

Alphabet 18 марта объявила о покупке Wiz за $32 млрд, эта сделка, если осуществится, станет крупнейшей в истории компании. Компенсация за возможный срыв сделки размером более $3,2 млрд, которая составляет 10% от общей стоимости покупки, также является одной из крупнейших когда-либо выплачиваемых.

Обычно компенсации при срыве составляют около 2 или 3%, а в случае более спорных сделок могут достигать 7%, но редко превышают 10%, отмечает издание.

Компания вела переговоры о покупке Wiz в 2024 году, однако они провалились, в частности, из-за обеспокоенности участников сделки тем, что она может столкнуться с противодействием антимонопольных органов. На тот момент Google участвовала в двух судебных процессах, инициированных Министерством юстиции США, по обвинениям в нарушении антимонопольного законодательства в области поиска и цифровой рекламы.



Как отмечает FT, высокий размер компенсации за возможный срыв сделки показывает, что технологические компании готовятся к противодействию со стороны антимонопольных регуляторов и, в частности, Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC) под руководством Эндрю Фергюсона, занявшего этот пост в январе 2025 года.

Предыдущий руководитель FTC Лина Хан занимала агрессивную позицию в отношении слияний и поглощений крупных IT-компаний, что нередко замедляло скорость заключения сделок.

Источник FT, непосредственно участвовавший в переговорах по размеру компенсации, сказал, что сделка бы не состоялась, если бы Alphabet не согласилась на выплату столь высокой суммы.

Согласно условиям сделки, Wiz также может фактически функционировать как независимая компания, даже если она окажется втянутой в длительное антимонопольное разбирательство, что позволит ей в том числе нанимать и увольнять сотрудников.

Крупнейшими акционерами Wiz выступают венчурные фонды Кремниевой долины Index Ventures, Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.