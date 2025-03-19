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Бизнес ,  
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«Ъ» узнал о планах Fix Price выйти на рынок Сербии

Fix Price FIXP ₽180,8 +0,67% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сеть магазинов по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price готовится выйти на рынок Сербии, сообщил «Коммерсантъ».

По данным источника газеты на розничном рынке, Fix Price планирует открыть во второй половине 2025 года несколько магазинов в Сербии, одновременно с этим запустив и онлайн-продажи.

В Fix Price подтвердили изданию планы выйти на рынок Сербии, однако не привели подробностей. Представитель сети отметил, что условия рынка и структура потребительского спроса подходят для ее бизнес-модели.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«Коммерсантъ» приводит слова руководителя Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, который назвал сектор розничной торговли самым прибыльным в экономике Сербии, что вкупе с высокой инфляцией делает решение открыть там магазины обоснованным.

Авторы публикации подчеркнули, что Fix Price придется столкнуться с конкуренцией в виде других иностранных дискаунтеров, в том числе немецкой Lidl, словенской Mercator и нидерландской Delhaize.

При этом в Сербии уже работает другой российский дискаунтер — «Светофор», всего в стране открыто 20 магазинов.

Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен. Всего на 31 декабря 2024 года она насчитывала 7165 магазинов в десяти странах. Компания управляла 13 распределительными центрами. За 2024 год Fix Price открыла четыре магазина в ОАЭ, три — в Армении, два — в Узбекистане и один — в Монголии. В России сеть расширилась до 6400 магазинов, в Казахстане — до 337, в Белоруссии — до 335.

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