На Урале отменили итоги выборов, на которых победила жена водителя мэра
Суд отменил итоги выборов главы города Березовский в Свердловской области, на которых победила Юлия Маслакова. Об этом сообщает местный портал 66.ru.
Маслакова — начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского. По данным 66.ru и уральского агентства Ura.ru, она — жена водителя действующего мэра Евгения Писцова.
Вопрос об избрании нового главы города решался 30 января на заседании в местной гордуме. Маслакова пришла туда и взяла самоотвод, однако председатель думы Алексей Горевой заявил, что на этапе голосования исключить кандидата из бюллетеня нельзя. Заседание продолжилось. В итоге Маслакова получила 17 голосов, Писцов — шесть. Они были единственными кандидатами, допущенными до голосования.
На собственную инаугурацию женщина не явилась. 11 февраля в Березовский городской суд поступил иски Маслаковой и депутата городской думы Михаила Киндрася о нарушении думой избирательного законодательства.
Представитель думы Елена Митрофанова заявила в суде, что у депутатов нет полномочий на принятие самоотвода кандидатов и изменение списков претендентов после поступления на голосование. 19 марта суд, однако, удовлетворил иски Маслаковой и Киндрася.
«Коммерсантъ» и Ura.ru называли Маслакову «спойлером» и «техническим кандидатом». В разговоре с «Коммерсантом» неназванные депутаты отметили, что отдавали голоса не за Маслакову, а против Писцова, так как на выборы власти региона не допустили «альтернативных» кандидатов. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата, нам не оставили выбора», — сказал один из собеседников газеты.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов