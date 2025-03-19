На Урале отменили итоги выборов, на которых победила жена водителя мэра

Юлия Маслакова (Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС)

Суд отменил итоги выборов главы города Березовский в Свердловской области, на которых победила Юлия Маслакова. Об этом сообщает местный портал 66.ru.

Маслакова — начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского. По данным 66.ru и уральского агентства Ura.ru, она — жена водителя действующего мэра Евгения Писцова.

Вопрос об избрании нового главы города решался 30 января на заседании в местной гордуме. Маслакова пришла туда и взяла самоотвод, однако председатель думы Алексей Горевой заявил, что на этапе голосования исключить кандидата из бюллетеня нельзя. Заседание продолжилось. В итоге Маслакова получила 17 голосов, Писцов — шесть. Они были единственными кандидатами, допущенными до голосования.

На собственную инаугурацию женщина не явилась. 11 февраля в Березовский городской суд поступил иски Маслаковой и депутата городской думы Михаила Киндрася о нарушении думой избирательного законодательства.

Представитель думы Елена Митрофанова заявила в суде, что у депутатов нет полномочий на принятие самоотвода кандидатов и изменение списков претендентов после поступления на голосование. 19 марта суд, однако, удовлетворил иски Маслаковой и Киндрася.

«Коммерсантъ» и Ura.ru называли Маслакову «спойлером» и «техническим кандидатом». В разговоре с «Коммерсантом» неназванные депутаты отметили, что отдавали голоса не за Маслакову, а против Писцова, так как на выборы власти региона не допустили «альтернативных» кандидатов. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата, нам не оставили выбора», — сказал один из собеседников газеты.