В пруду в Новой Москве нашли тела двух детей

Фото: Прокуратура г. Москвы

В городе Щербинке, расположенном в Новой Москве, в пруду нашли тела двух детей, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки были обнаружены вечером накануне, 18 марта. В ведомстве заявили, что на них не было признаков насильственной смерти.

Предварительно, дети погибли, провалившись под лед. На снимке с места происшествия, опубликованном прокуратурой, видно, что пруд покрыт тонким льдом, расколовшимся с одной стороны и образовавшим полынью.

Ведомство взяло под контроль расследование обстоятельств произошедшего. Проводится проверка.

8 марта в подмосковных Химках под лед провалились две девочки. Они находились в 70 м от берега, одной девочке удалось спастись, другая погибла.

Следственный комитет после этого возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса).