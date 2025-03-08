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Общество ,  
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СК завел дело после гибели провалившейся под лед в Химках девочки

Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки, провалившейся под лед на канале имени Москвы в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по региону.

В ведомстве отметили, что две девочки оказались на льду без сопровождения взрослых. В подмосковной прокуратуре уточнили, что они находились в 70 м от берега. В результате одна из них, 2010 года рождения, провалилась под лед и погибла, а другую девочку удалось спасти.

СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой части статьи — два года лишения свободы.

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В середине февраля в Приморском крае два человека погибли в автомобиле, который провалился под лед в Амурском заливе. Толщина льда в месте провала составляла всего около 3–5 см, отметили тогда в региональном МЧС.

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Теги
МЧС Химки Московская область
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