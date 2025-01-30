США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов Nvidia в Китай
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов H20, производимых американской технологической компанией Nvidia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По их данным, переговоры среди чиновников Трампа об ограничении поставок этих чипов в Китай «находятся на очень ранней стадии». Источники отмечают, что решение о каких-либо ограничениях, вероятно, будет принято еще очень нескоро с учетом того, что администрация Трампа только начинает набирать персонал в соответствующие департаменты.
Кандидат на пост министра торговли Говард Лютник, назначенный новым главой Белого дома на должность руководителя агентства, контролирующего ограничения торговли микросхемами, накануне заявил, что он будет «очень тверд» в вопросе контроля над полупроводниками, но не стал разъяснять подробности.
Представитель Nvidia в беседе с Bloomberg сообщил, что компания «готова работать с администрацией, поскольку она реализует свой собственный подход к ИИ».
По данным биржи NYSE, акции Nvidia на торгах упали на 6,9% на фоне публикации статьи.
Чипы H20 используются для запуска программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Они были разработаны с учетом действующих в США ограничений на продажи в Китай, инициированных 46-м президентом США Джо Байденом.
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