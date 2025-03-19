В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) были снять в 06:05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет, совершавший рейс в нижегородский аэропорт.
Кроме того, в 06:30 мск были возобновлены прием и отправка рейсов в аэропорту Казани. Там за время действия ограничений на запасной аэродром также был направлен один самолет.
Помимо нижегородского и казанского аэропортов ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Там ограничения начали действовать с 5:30 мск.
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