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В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ввели ограничения на прием и отправку рейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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