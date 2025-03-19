Полицейские рассказали об удивлении при виде тела Марадоны
Полицейские, которые первыми прибыли в дом, где скончался Диего Марадона, рассказали на слушаниях в Аргентине об удивлении, испытанном при виде тела аргентинского футболиста. Об этом сообщил телеканал TN.
Сотрудник полиции Лукас Фариас отметил, «что, зайдя в комнату, увидел огромную фигуру, и что был очень удивлен, когда понял, что это было тело звезды».
«Его (Марадоны. — РБК) живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался. На нем были спортивные штаны и черная футболка. Я не думал, что когда-нибудь столкнусь с такой картиной», — добавил полицейский.
Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века.
В октябре 2024 года суд города Сан-Исидро разрешил перенести тело Марадоны в мавзолей в центре Буэнос-Айреса.
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