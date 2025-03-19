 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Полицейские рассказали об удивлении при виде тела Марадоны

TN: полицейские рассказали об удивлении при обнаружении тела Марадоны

Полицейские, которые первыми прибыли в дом, где скончался Диего Марадона, рассказали на слушаниях в Аргентине об удивлении, испытанном при виде тела аргентинского футболиста. Об этом сообщил телеканал TN.

Сотрудник полиции Лукас Фариас отметил, «что, зайдя в комнату, увидел огромную фигуру, и что был очень удивлен, когда понял, что это было тело звезды».

«Его (Марадоны. — РБК) живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался. На нем были спортивные штаны и черная футболка. Я не думал, что когда-нибудь столкнусь с такой картиной», — добавил полицейский.

Тело Марадоны разрешили перенести в мавзолей
Спорт
Диего Марадона

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века.

В октябре 2024 года суд города Сан-Исидро разрешил перенести тело Марадоны в мавзолей в центре Буэнос-Айреса.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Диего Марадона Аргентина полицейские
Материалы по теме
Тело Марадоны разрешили перенести в мавзолей
Спорт
Сын Диего Марадоны возглавил испанский футбольный клуб
Спорт
Сын Марадоны заявил, что «они убили» его отца
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
«Насилие необходимо». Почему люди во всем мире стали враждебны к бизнесуPro, 07:00
Бизнес предложил меры по «недопущению кризиса неплатежей»Экономика, 07:00
В аэропортах Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения на полетыПолитика, 06:55
Рубио пригрозил Венесуэле санкциями при отказе принимать депортированныхПолитика, 06:43
Трамп заявил о желании «дружить» с Россией и Китаем без их сближенияПолитика, 06:16
В Лондоне начался суд над экс-губернатором СевастополяПолитика, 05:46
Полицейские рассказали об удивлении при виде тела МарадоныОбщество, 05:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В трех российских аэропортах ввели ограничения на полетыПолитика, 05:34
На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дроновПолитика, 05:21
Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереиОбщество, 05:05
Кандидат в президенты Польши устроил акцию протеста на ЛГБТ-выставкеПолитика, 04:33
Уиткофф анонсировал новые переговоры России и СШАПолитика, 04:29
В Северной Осетии объявили угрозу атаки дроновПолитика, 04:18
В работе сервисов VK произошел сбойТехнологии и медиа, 04:09