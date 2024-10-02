Тело Марадоны разрешили перенести в мавзолей

Строительство мавзолея должно завершиться в 2025 году. Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни

Диего Марадона (Фото: MAGO/Ian Stephen)

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны разрешили перенести в мавзолей в центре Буэнос-Айреса. Такое решение принял суд города Сан-Исидро, постановление которого опубликовала газета Clarin.

Суд пошел навстречу желанию семьи бывшего футболиста, которая хотела предоставить жителям страны проститься с ним. В своем вердикте суд отмечает, что цель мероприятия преследует гуманитарный характер. «Если перенос тела никаким образом не поставит под угрозу его сохранность, то нет оснований для отклонения запроса», — говорится в заявлении. Clarin отмечает, что строительство мавзолея должно завершиться в следующем году.

Тело Марадоны после смерти покоится на закрытом кладбище в пригороде Буэнос-Айреса. В 2020 году, после смерти Марадоны, газета The Sun писала, что для футболиста может быть построен мавзолей. Таблоид отмечал, что за несколько недель до смерти аргентинец оставил письмо своему адвокату Матиасу Морле, в котором выразил желание «отдать дань уважения Владимиру Ленину»: «После долгих раздумий я хотел бы высказать желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в окружении моих трофеев, личных и памятных вещей». Эту информацию, в частности, подтвердил адвокат последней партнерши Марадоны Вероники Охеда Марио Бодри.

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века.