В работе сервисов VK произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой, свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным Downdetector, сбой также произошел в работе некоторых сервисов компании VK: «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Музыка».

За последний час (к 4:00 мск) на работу соцсети поступило более 35 тыс. жалоб. Большинство пользователей жалуются на сбой в работе сайта (80%) и сбой мобильного приложения (10%).

Чаще всего жаловались пользователи из Москвы (26%), Новосибирской области (12%) и Санкт-Петербурга (12%), следует из данных «Сбой.рф».

Сбой в работе соцсети «ВКонтакте» также произошел в начале марта. Тогда пик пришелся на 0:30 мск. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также видео.