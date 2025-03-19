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Технологии и медиа ,  
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В работе сервисов VK произошел сбой

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой, свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным Downdetector, сбой также произошел в работе некоторых сервисов компании VK: «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Музыка».

За последний час (к 4:00 мск) на работу соцсети поступило более 35 тыс. жалоб. Большинство пользователей жалуются на сбой в работе сайта (80%) и сбой мобильного приложения (10%).

Чаще всего жаловались пользователи из Москвы (26%), Новосибирской области (12%) и Санкт-Петербурга (12%), следует из данных «Сбой.рф».

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сбой в работе соцсети «ВКонтакте» также произошел в начале марта. Тогда пик пришелся на 0:30 мск. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также видео.

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