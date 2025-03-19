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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что ему жалко всех погибших в конфликте

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что ему жалко всех погибших в конфликте. Трансляцию пресс-конференции опубликовал офис украинского лидера.

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал он.

Пресс-конференция Зеленского состоялась после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.

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В Кремле заявили, что в ходе разговора республиканец предложил сторонам украинского конфликта отказаться от ударов на 30 дней по энергетическим объектам. Там отметили, что Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев примет решение об этом после того, как узнает подробности переговоров от Вашингтона.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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