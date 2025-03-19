Зеленский заявил, что ему жалко всех погибших в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что ему жалко всех погибших в конфликте. Трансляцию пресс-конференции опубликовал офис украинского лидера.

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал он.

Пресс-конференция Зеленского состоялась после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.

В Кремле заявили, что в ходе разговора республиканец предложил сторонам украинского конфликта отказаться от ударов на 30 дней по энергетическим объектам. Там отметили, что Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев примет решение об этом после того, как узнает подробности переговоров от Вашингтона.