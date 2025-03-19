Зеленский заявил, что ему жалко всех погибших в конфликте
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что ему жалко всех погибших в конфликте. Трансляцию пресс-конференции опубликовал офис украинского лидера.
«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал он.
Пресс-конференция Зеленского состоялась после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.
В Кремле заявили, что в ходе разговора республиканец предложил сторонам украинского конфликта отказаться от ударов на 30 дней по энергетическим объектам. Там отметили, что Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду».
Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев примет решение об этом после того, как узнает подробности переговоров от Вашингтона.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов