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Военная операция на Украине ,  
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Захарова сравнила украинские власти с переваренной пищей

Захарова ответила на слова Зеленского о том, что Украина — не салат или компот
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского президента Владимира Зеленского, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у [президента России Владимира] Путина, невзирая на его аппетиты».

«Не соврал на этот раз. Киевский режим — не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», — написала она в своем телеграм-канале.

Заявление Зеленского было ответом на слова британского военного аналитика Майкла Кларка о переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 18 марта. «В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню», — заявил Кларк телеканалу Sky News.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявил, что переговоры Путина и Трампа «подтвердили известную идею — в столовой есть только Россия и Америка». «В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с картошкой и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — написал он в соцсети Х.

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Телефонные переговоры между Путиным и Трампом состоялись вечером 18 марта, они продлились более двух часов.

В Кремле заявили, что Трамп предложил сторонам украинского конфликта отказаться от ударов на 30 дней по энергетическим объектам. Там отметили, что Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев примет решение об этом после того, как узнает подробности переговоров от Вашингтона.

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официальный представитель МИД России
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политик, президент Украины
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