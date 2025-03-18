От посольства США в Москве убрали стелу с буквами Z, O и V
Стелу с литерами Z, O и V у посольства США в Москве демонтировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. Агентство отметило, что от здания американского диппредставительства также убрали надпись «Сила v правде».
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по словам некоторых рабочих, фигуры забрали на помывку, потому что они успели загрязниться. Рабочие добавили, что такая процедура была проведена и в прошлом году, пишет канал.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала сообщения так: «И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было».
Инсталляции были установлены у посольства США в конце ноября 2023 года.
Сегодня, 18 марта, состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Разговор продолжался два с половиной часа и был в значительной степени посвящен российско-украинскому вооруженному конфликту.
Республиканец назвал переговоры «очень хорошими и продуктивными». Путин выразил признательность Трампу за стремление «способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий».
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