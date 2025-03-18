Зеленский поговорил с Макроном и Шольцем после разговора Трампа и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает Reuters.
Украинский президент также заявил о желании обсудить результаты телефонных переговоров с Трампом.
«Я думаю, будет правильно, если мы проведем беседу с президентом Трампом и узнаем в деталях, что русские предложили американцам или что американцы предложили русским», — сказал он на брифинге.
Зеленский также отметил, что Украина поддержит решение о приостановке Киевом и Москвой ударов по энергетическим объектам двух стран.
После разговора Путина и Трампа в Кремле заявили, что республиканец предложил сторонам конфликта на 30 дней отказаться от ударов по энергетическим объектам. Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду», сказали там.
Шольц поддержал решение о временном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. «Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, и как можно скорее», — отметил он.
Макрон, в свою очередь, заявил о продолжении поддержки Киева. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны», — написал он в X.
Читайте РБК в Telegram.
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов