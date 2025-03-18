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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский поговорил с Макроном и Шольцем после разговора Трампа и Путина

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает Reuters.

Украинский президент также заявил о желании обсудить результаты телефонных переговоров с Трампом.

«Я думаю, будет правильно, если мы проведем беседу с президентом Трампом и узнаем в деталях, что русские предложили американцам или что американцы предложили русским», — сказал он на брифинге.

Зеленский также отметил, что Украина поддержит решение о приостановке Киевом и Москвой ударов по энергетическим объектам двух стран.

Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружаться
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

После разговора Путина и Трампа в Кремле заявили, что республиканец предложил сторонам конфликта на 30 дней отказаться от ударов по энергетическим объектам. Путин поддержал инициативу и «сразу дал российским военным соответствующую команду», сказали там.

Шольц поддержал решение о временном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. «Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, и как можно скорее», — отметил он.

Макрон, в свою очередь, заявил о продолжении поддержки Киева. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны», — написал он в X.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Эмманюэль Макрон Олаф Шольц
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
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