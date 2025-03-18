Токаев оценил телефонные переговоры Трампа и Путина
Во время телефонного разговора лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин показали свое желание добиться мира на Украине, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-секретарь Руслан Желдибай.
«Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее завершился второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления республиканца в должность президента США. Переговоры начались в 17:00 мск и продлились около двух с половиной часов. В прошлый раз они разговаривали 12 февраля.
Трамп назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Вашингтон и Москва, в частности, договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, обмене пленными между Россией и Украиной и нормализации отношений России и США — как по вопросу украинского урегулирования, так и по другим направлениям.
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