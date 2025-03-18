 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Токаев оценил телефонные переговоры Трампа и Путина

Токаев: Путин и Трамп показали свое желание добиться мира на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Во время телефонного разговора лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин показали свое желание добиться мира на Украине, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

«Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

Трамп дал оценку разговору с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Ранее завершился второй телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления республиканца в должность президента США. Переговоры начались в 17:00 мск и продлились около двух с половиной часов. В прошлый раз они разговаривали 12 февраля.

Трамп назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Вашингтон и Москва, в частности, договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, обмене пленными между Россией и Украиной и нормализации отношений России и США — как по вопросу украинского урегулирования, так и по другим направлениям.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Разговор Путина и Трампа. Первые подробности

Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Касым-Жомарт Токаев Дональд Трамп Владимир Путин телефонный разговор Казахстан
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Трамп дал оценку разговору с Путиным
Политика
Путин и Трамп выразили обоюдный интерес в улучшении отношений
Политика
Белый дом после переговоров Путина и Трампа назвал первые шаги к миру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18:21
Зеленский поговорил с Макроном и Шольцем после разговора Трампа и ПутинаПолитика, 23:34
От посольства США в Москве убрали стелу с буквами Z, O и VПолитика, 23:13
Макрон после беседы Путина и Трампа призвал Европу вооружатьсяПолитика, 23:01
Мурашко оценил потери работодателей из-за перекуровОбщество, 22:59
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 22:57
О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговораПолитика, 22:38
Кремль сообщил, что США и Россия создадут экспертные группы по УкраинеПолитика, 22:36
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Каких договоренностей достигли Путин и Трамп. ГлавноеПолитика, 22:28
«Вечность» Зайцева и Лолита в перьях: как прошла Московская неделя модыОбщество, 22:23 
Токаев оценил телефонные переговоры Трампа и ПутинаПолитика, 22:19
На Украине завели дело на бригадного генерала ВСУ из-за гибели бойцовОбщество, 22:17
Шольц поддержал приказ Путина приостановить удары по энергоинфраструктуреПолитика, 22:05
Минобороны связало пять атак ВСУ в Белгородской области с переговорамиПолитика, 22:03
Трамп дал оценку разговору с ПутинымПолитика, 21:56