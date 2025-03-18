Экипаж разбившегося в Ленобласти Ми-28 погиб

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Экипаж упавшего в Ленинградской области вертолета Ми-28 погиб, сообщила пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, вертолет разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета. При этом полет выполнялся без боекомплекта.

«Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

«Фонтанка» написала, что погибли два члена экипажа.

Сейчас на место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. Кроме того, к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил.

До этого 78.ru со ссылкой на главу районной администрации Сергея Ушакова сообщил, что крушение произошло в Волосовском районе. Телеграм-канал «Mash на Мойке» уточнил, что вертолет упал около деревни Шуговицы.