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Общество ,  
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В Москве ученик бросил дымовую шашку в школе

В Москве ученик бросил дымовую шашку в школе
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В московской школе № 1245 один из учеников во время урока вышел из кабинета и бросил дымовую шашку, из-за чего пришлось эвакуировать всех учащихся из здания школы, сообщила РБК директор школы Ирина Сумеркина.

«Никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. После проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе», — рассказала она.

Директор также добавила, что в связи с произошедшим проведут служебное расследование. Школа находится в районе Чертаново на Кировоградской улице.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ранее в одной из школ города Юрги Кемеровской области ученик ранил ножом своего одноклассника. Следователи завели уголовное дело.

Предварительно, между школьниками продолжительное время был конфликт, пострадавший получал угрозы. В СК отметили, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не приняли своевременных мер и пытались скрыть инцидент.

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