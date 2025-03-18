В Москве ученик бросил дымовую шашку в школе
В московской школе № 1245 один из учеников во время урока вышел из кабинета и бросил дымовую шашку, из-за чего пришлось эвакуировать всех учащихся из здания школы, сообщила РБК директор школы Ирина Сумеркина.
«Никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. После проветривания и обследования помещений дети вернулись к учебе», — рассказала она.
Директор также добавила, что в связи с произошедшим проведут служебное расследование. Школа находится в районе Чертаново на Кировоградской улице.
Ранее в одной из школ города Юрги Кемеровской области ученик ранил ножом своего одноклассника. Следователи завели уголовное дело.
Предварительно, между школьниками продолжительное время был конфликт, пострадавший получал угрозы. В СК отметили, что администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не приняли своевременных мер и пытались скрыть инцидент.
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