Шохин рассказал об итогах закрытой встречи Путина с бизнесом

Александр Шохин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

На закрытой встрече президента России Владимира Путина с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсуждались приватизация и неурегулированность защиты прав предпринимателей. Об этом заявил председатель объединения Александр Шохин.

«Нужно здесь процессуально упорядочить новые многие механизмы. Кроме приватизации, нас также беспокоит неурегулированность защиты прав добросовестных приобретателей, в том числе у тех собственников, которые нарушили запреты антикоррупционные, ну, в частности, не задекларировали», — сказал он (цитата по ТАСС).

До этого Путин пообещал «в закрытом режиме, абсолютно откровенно» обсудить с бизнесом, в частности, совершенствование нормативной базы реального сектора, снятие избыточных барьеров и в целом улучшение регуляторной среды для бизнеса.

По словам Шохина, на закрытой встрече промышленники и предприниматели также спросили у Путина, о чем он будет разговаривать с американским коллегой Дональдом Трампом.

«У президента с 17 часов телефонный разговор, мы, естественно, поинтересовались, о чем речь. Обещали подписку о неразглашении», — сказал он.

Песков ранее сообщал, что телефонный разговор между лидерами ожидается сегодня примерно в промежутке с 16:00 до 18:00 мск. По его словам, темами переговоров станут отношения России и США и урегулирование на Украине.