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Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразил недоумение, почему G7 называют «большой семеркой». Его слова передает ТАСС.

«Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — сказал Путин.

В своем выступлении президент подчеркнул, что средний рост ВВП стран G7 в 2024 году составил лишь 1,9%, в то время как у стран БРИКС — 4,9%, а в России два года подряд — 4,1%.



Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония + Россия — с 1976 года) с 1997 года, однако в 2014 году, после референдума о присоединении Крыма, ее членство в группе было приостановлено. Формат мероприятия вновь стал представлять собой G7.

БРИКС возник в июне 2006 года. Сейчас в него входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Эфиопия. Последнее расширение состава БРИКС произошло 1 января 2024 года.