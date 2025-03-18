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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Более 200 человек погибли в Газе при первом ударе Израиля за два месяца

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Более двухсот человек погибли в cекторе Газа в результате ударов Израиля, сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства Газы.

Удары прогремели на севере эксклава, в городах Газа, Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной частях сектора, передает Reuters. Агентство ссылкой на местный Минздрав сообщает, что погибли не менее ста человек, многие из которых были детьми.

В этот раз израильские удары были масштабнее, чем обычно, отмечает Reuters.

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Политика
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль возобновил массированные удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа после примерно двух месяцев перемирия. ХАМАС «отверг все предложения, полученные» от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников, объяснил офис израильского премьера.

Ссылаясь на израильского военного чиновника Al Jazeera также сообщил, что наступление Израиля будет продолжаться столько, сколько потребуется. Оно выйдет за рамки воздушных ударов, уточнил чиновник. Телеканал подчеркнул, что это означает возможное возвращение израильских наземных войск в сектор Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу около двух месяцев назад, 19 января. Сделка была многоэтапной: первая фаза предполагала большие объемы гуманитарной помощи Газе от Израиля, отвод израильских войск из густонаселенных районов, а также обмен заложников на заключенных. Срок первого этапа истек в марте, после чего Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.

ХАМАС от новых требований отказался и подчеркнул, что необходимо соблюдать первоначальные условия соглашения. Группировка предупредила: сперва Израиль должен полностью вывести войска из сектора Газа, и только потом обмены возобновятся.

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Израиль ХАМАС авиаудар
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