 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тасмании около 150 малых косаток выбросились на берег. Видео

Появилось видео с выбросившимися на берег Тасмании косатками

В Тасмании около 150 малых косаток выбросились на берег. Видео
Video

На острове Тасмания (на нем располагается одноименный штат Австралии) на берег выбросились 157 малых косаток. Надежды спасти обнаруженных на пляже особей становится все меньше из-за неблагоприятных погодных условий, передает Associated Press.

Утром 19 февраля департамент природных ресурсов сообщал, что 136 косаток еще живы, однако в течение дня их число сократилось до 90. Биолог Ванесса Пиротта заявила агентству, что даже тех дельфинов, которые выживут, придется подвергнуть эвтаназии, чтобы они не страдали. Вес косаток составляет от 500 кг до 3 т. Власти Австралии заявили, что это первый случай выброса на берег Тасмании малых косаток с 1974 года.

Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Макрон отказался отправлять французские войска на Украину

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи

Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд

У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Австралия киты животные косатка
Материалы по теме
Вскрытие показало причину смерти «российского кита-шпиона» Хвалдимира
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в КиевПолитика, 11:27
Представитель Путина предрек «увядание санкций» после встречи в Эр-РиядеПолитика, 11:26
В Евросоюзе увидели победу России в переговорах с СШАПолитика, 11:25
Россияне в 2024 году сократили вложения в жилье до ₽14,4 трлнНедвижимость, 11:23
Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против РоссииЭкономика, 11:13
В криптоскандале вокруг Милея всплыли обвинения против сестры президентаКрипто, 11:11
В Тасмании около 150 малых косаток выбросились на берег. ВидеоОбщество, 11:07
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Челябинске задержали министра дорожного хозяйства по делу о растратеПолитика, 10:58
КХЛ оштрафовала третий клуб за кричалку «СКА — позор российского хоккея»Спорт, 10:58
Российские военные взяли под контроль дорогу Суджа — РыльскПолитика, 10:53
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
Лидер «Локомотива» признался, что с трудом отказался от денег «Зенита»Спорт, 10:41
ЕС поставил минимальный за последние 20 лет объем вина в РоссиюВино, 10:38
Снизили градус: почему производитель Jameson подешевел вдвое за два годаИнвестиции, 10:33