В Тасмании около 150 малых косаток выбросились на берег. Видео

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На острове Тасмания (на нем располагается одноименный штат Австралии) на берег выбросились 157 малых косаток. Надежды спасти обнаруженных на пляже особей становится все меньше из-за неблагоприятных погодных условий, передает Associated Press.

Утром 19 февраля департамент природных ресурсов сообщал, что 136 косаток еще живы, однако в течение дня их число сократилось до 90. Биолог Ванесса Пиротта заявила агентству, что даже тех дельфинов, которые выживут, придется подвергнуть эвтаназии, чтобы они не страдали. Вес косаток составляет от 500 кг до 3 т. Власти Австралии заявили, что это первый случай выброса на берег Тасмании малых косаток с 1974 года.