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Схиархимандрита Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

Схиархимандрита Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни
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В Оптиной пустыни состоялось отпевание и погребение духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла — схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина). Об этом сообщает «РИА Новости».

Чин отпевания прошел в Казанском храме монастыря, после чего старец был похоронен у Воскресенской часовни. Церемония прощания собрала духовенство, монашествующих и верующих.

Отпевание возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Умер духовник патриарха Кирилла
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Схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин)

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался 15 марта. Согласно данным официального сайта Русской православной церкви, он родился в 1932 году в Орловской области.

В 1958 году окончил машиностроительный техникум в Серпухове и по распределению отправился в Камышин Волгоградской области. Там принял решение посвятить свою жизнь служению церкви, поступив в Саратовскую духовную семинарию. Позже продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, где митрополит Никодим (Ротов) постриг его в монашество с именем Илиан.

В конце 1980-х годов был направлен духовником в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после десятилетий запустения. На протяжении 20 лет он способствовал возрождению старческого служения в монастыре. В 2010 году был возведен в сан схиархимандрита.

Илий являлся духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни.

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Теги
Оптина пустынь отпевание похороны духовенство
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