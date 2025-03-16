 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер духовник патриарха Кирилла

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий умер на 94-м году жизни

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в телеграм-канале.

«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря «Оптина пустынь», — сказано в сообщении.

Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х в качестве духовника его направили в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь.

Духовник патриарха Кирилла заболел COVID-19
Общество
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Схиархимандрит Илий учился в Ленинградской духовной семинарии, куда он поступил в 1961 году. Был пострижен в монахи под именем Илиан, позднее ему присвоили сан иеродиакона и иеромонаха.

В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушание в течение десяти лет. Потом его направили в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, а затем в качестве духовника — в Оптину пустынь, где уже дали имя Илий.

В течение 20 лет он служил в этом монастыре. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2010 года был возведен в сан схиархимандрита.

Материал дополняется

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
патриарх Кирилл РПЦ некролог священнослужитель
Материалы по теме
Духовник патриарха Кирилла заболел COVID-19
Общество
В РПЦ увидели в покушении на Тихона попытку помешать миру с Украиной
Политика
Священник РПЦ призвал «отстать» от приписанной патриарху Кириллу яхты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Песковым пристыковался к МКСТехнологии и медиа, 08:22
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
Умер духовник патриарха КириллаОбщество, 08:10
Kyodo узнал о плане Японии разместить ракеты большой дальности близ КитаяПолитика, 08:02
СК возбудил дело о терроризме против студента по заявлению сокурсникаПолитика, 07:40
В Калининградской области обрушился аварийный домОбщество, 07:19
Минобороны сообщило о перехвате 31 дрона над Россией за ночьПолитика, 07:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россельхознадзор не допустил ввоза зараженной малины в ПодмосковьеОбщество, 07:00
В Воронежской и Ростовской областях отразили атаки дроновПолитика, 06:50
Экс-охранника Порошенко арестовали из-за чемоданов с «деньгами на выборы»Политика, 06:37
ТАСС узнал о новой мошеннической схеме для звонков за счет абонентовОбщество, 06:19
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 06:15
The Telegraph узнала, что у Запада нет конкретики по войскам на УкраинеПолитика, 06:04
Гладков сообщил о второй пострадавшей при атаке дрона за ночьПолитика, 05:47