Умер духовник патриарха Кирилла
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь в телеграм-канале.
«Поздно ночью 15 марта на 94 году жизни отошел к Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря «Оптина пустынь», — сказано в сообщении.
Схиархимандрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь Орловской области. В конце 1980-х в качестве духовника его направили в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь.
Схиархимандрит Илий учился в Ленинградской духовной семинарии, куда он поступил в 1961 году. Был пострижен в монахи под именем Илиан, позднее ему присвоили сан иеродиакона и иеромонаха.
В 1966 году поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушание в течение десяти лет. Потом его направили в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель, а затем в качестве духовника — в Оптину пустынь, где уже дали имя Илий.
В течение 20 лет он служил в этом монастыре. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2010 года был возведен в сан схиархимандрита.
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