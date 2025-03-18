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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто рассказал о четком обязательстве Брюсселя по конфликту на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о настрое Европы продолжить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Большинство стран Евросоюза настроены продолжать конфликт на Украине, заявил ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать войну», — сказал он.

По словам Сийярто, он не знает, почему Европа хочет продолжать конфликт, но уверен, что это приведет лишь к еще большему числу жертв и разрушений. Глава венгерского дипломатического ведомства также выразил надежду, что позиция за мир наберет силу в регионе.

«И я надеюсь, что приверженность президента [США Дональда] Трампа сделать эти переговоры с Россией успешными сильнее, чем воля некоторых европейцев подорвать этот процесс», — добавил Сийярто.

Сийярто заявил, что декларация ЕС по Украине не имеет юридической силы
Политика
Петер Сийярто

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа пройдет 18 марта. Главы государств собираются обсудить, в частности, нормализацию отношений между странами, а также урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в марте на экстренном заседании Евросовета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по перевооружению ЕС общим объемом €800 млрд. Он направлен как на активизацию инвестиций в оборону самого блока, так и на укрепление боеспособности Украины.

Тогда Венгрия выступила против коммюнике саммита по конфликту на Украине. Сийярто заявил, что декларация о помощи Украине, которую поддержали 26 стран Евросоюза, не имеет юридической силы.

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